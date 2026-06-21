63 Hours on the Alo Yacht in St. Tropez

Including private Pilates by the sea, 24/7 matcha soft serve, and daily cold plunges.

Eliza Huber's avatar
By
published
in Features
A collage of photos taken on the Alo yacht in St. Tropez.
(Image credit: Courtesy of Alo; @elizagracehuber)
Jump to category: