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By
Felicia Pennant
Published
27 August 2026
In
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Tommy Hilfiger
Felicia Pennant
Acting Senior Fashion & Beauty Editor, Branded Content at Who What Wear UK