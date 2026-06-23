<a id="elk-collectionwidget-38cead8d07c43422a687fa2198da9dd3"></a><aside id="collectionwidget-38cead8d07c43422a687fa2198da9dd3_0" class="hawk-root" data-block-type="embed" data-hawk-json="{&quot;collection&quot;:{&quot;blocks&quot;:[{&quot;modelName&quot;:&quot;GAP Favorite Crewneck Tee T-Shirt&quot;,&quot;productName&quot;:&quot;Favorite Crewneck Tee T-Shirt&quot;,&quot;productDescription&quot;:&quot;&lt;p&gt;This is a tee you'll want to stock up on and buy in multiple sizes. 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data-placeholder-url="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=341878&amp;GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com%2FLevis-Womens-Cinch-Invested-Indigo%2Fdp%2FB0DJWNCGRW%3Ftag%3Dftr-whowhatwear-us-20%26ascsubtag%3Dhawk-custom-tracking-20" data-merchant-name="Amazon US" data-merchant-id="1471" data-merchant-network="Amazonus" data-merchant-url="amazon.com"><div class="product-image-widthsetter"><p class="vanilla-image-block" data-bordeaux-image-check="" style="padding-top:150%"><img style="width: 100%" class="featured_image" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/xrRhsBtjYrh2fYtLuD5Pmf.jpg" alt="Levi's Women's Cinch Baggy, (new) Invested Indigo, 24"></p></div></a>\n <div class="featured_product_details_wrapper">\n <div class="featured_product_title_wrapper">\n \n <div class="featured__brand">Levi's</div>\n \n <div class="featured__title">Cinch Baggy</div>\n \n </div>\n <div class="subtitle__description">\n \n <aside id="99abeadd-d16c-4cd5-ab14-1bd4f7b682b2_0" class="hawk-root" data-block-layout="standard" data-block-type="featured-product" data-editorial-currency="USD" data-editorial-price="51" data-editorial-was-price="85" data-hawk-json="{&quot;product&quot;:{&quot;variants&quot;:{&quot;Default&quot;:{&quot;image&quot;:{&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;id&quot;:&quot;xrRhsBtjYrh2fYtLuD5Pmf&quot;,&quot;mimeType&quot;:&quot;image\\/jpeg&quot;,&quot;mos&quot;:&quot;https:\\/\\/cdn.mos.cms.futurecdn.net\\/xrRhsBtjYrh2fYtLuD5Pmf.jpg&quot;,&quot;role&quot;:&quot;&quot;,&quot;width&quot;:700,&quot;credit&quot;:&quot;Amazon&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;Levi's Women's Cinch Baggy, (new) Invested Indigo, 24&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;},&quot;strapline&quot;:&quot;&lt;p&gt;Baggy jeans can be intimidating but with a high-waist cut it hugs you in all the right places and creates nice dimensions for the overall silhouette.&lt;\\/p&gt;&quot;,&quot;brand&quot;:&quot;Levi's&quot;,&quot;name&quot;:&quot;Cinch 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data-link="https://www.amazon.com/Levis-Womens-Cinch-Invested-Indigo/dp/B0DJWNCGRW" data-model-brand="Levi's" data-model-name="Levi's Cinch Baggy" data-name="Product Block productblock widget" data-render-type="fte" data-show-fallback="button" data-widget-type="productblock"><a href="https://www.amazon.com/Levis-Womens-Cinch-Invested-Indigo/dp/B0DJWNCGRW"></a></aside>\n <p></p><p>Baggy jeans can be intimidating but with a high-waist cut it hugs you in all the right places and creates nice dimensions for the overall silhouette.</p>\n </div>\n \n </div>\n </div></div><div class="product-block-row"><div class="featured_product_block featured_block_standard" data-id="f2361a9d-6b6c-4660-afe6-15906505a8d2" id="elk-f2361a9d-6b6c-4660-afe6-15906505a8d2">\n <a href="https://target.georiot.com/Proxy.ashx?tsid=341878&amp;GR_URL=https%3A%2F%2Famazon.com%2Fgp%2Fproduct%2FB0FH5W7H9W%3Ftag%3Dftr-whowhatwear-us-20%26ascsubtag%3Dwhowhatwear-us-7904254433093668545-20" data-model-name="Vince La Runner 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class="featured__brand">Vince</div>\n \n <div class="featured__title">La Runner Sneakers</div>\n \n </div>\n <div class="subtitle__description">\n \n <aside id="f2361a9d-6b6c-4660-afe6-15906505a8d2_0" class="hawk-root" data-block-layout="standard" data-block-type="featured-product" data-editorial-currency="USD" data-editorial-price="56" data-editorial-was-price="250" data-hawk-json="{&quot;product&quot;:{&quot;variants&quot;:{&quot;Default&quot;:{&quot;image&quot;:{&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;height&quot;:1500,&quot;id&quot;:&quot;NFy4QMhKW4pWM7nCNqoyxF&quot;,&quot;mimeType&quot;:&quot;image\\/jpeg&quot;,&quot;mos&quot;:&quot;https:\\/\\/cdn.mos.cms.futurecdn.net\\/NFy4QMhKW4pWM7nCNqoyxF.jpg&quot;,&quot;role&quot;:&quot;&quot;,&quot;width&quot;:846,&quot;credit&quot;:&quot;Amazon&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;Vince Women's La Runner Sneakers, Dark Mocha\\/rosewater, 6.5 Medium Us&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;},&quot;strapline&quot;:&quot;&lt;p&gt;I can't believe these &lt;a href=\\&quot;https:\\/\\/www.whowhatwear.com\\/designer-sneakers\\&quot; target=\\&quot;_blank\\&quot;&gt;designer sneakers&lt;\\/a&gt; are 78% off. &lt;\\/p&gt;&quot;,&quot;brand&quot;:&quot;Vince&quot;,&quot;name&quot;:&quot;La Runner Sneakers&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https:\\/\\/www.amazon.com\\/gp\\/product\\/B0FH5W7H9W?&quot;,&quot;urlStyle&quot;:&quot;&quot;,&quot;retailer&quot;:&quot;&quot;,&quot;layout&quot;:&quot;standard&quot;,&quot;linkText&quot;:&quot;&quot;,&quot;noFollow&quot;:false,&quot;noAffiliateTracking&quot;:false,&quot;promoLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;price&quot;:250,&quot;salePrice&quot;:56,&quot;currency&quot;:&quot;USD&quot;,&quot;linkLayout&quot;:&quot;text&quot;,&quot;sponsored&quot;:false,&quot;hawkProductNameMatchedCode&quot;:&quot;&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;cons&quot;:[],&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;name&quot;:&quot;&quot;,&quot;pros&quot;:[],&quot;rating&quot;:0,&quot;strapline&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;&quot;},&quot;id&quot;:&quot;&quot;,&quot;externalId&quot;:&quot;cba28f754950396625a0ddece1eabe7b50bfd17a&quot;,&quot;lastCheckedPriceDate&quot;:&quot;&quot;}}}}" data-link="https://www.amazon.com/gp/product/B0FH5W7H9W?" data-model-brand="Vince" 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